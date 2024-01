Osadzony w Zakładzie Karnym w Nysie Wojciech B. został prawomocnie skazany na rok więzienia. A odsiedział już 4,5. Co się stało?

We wrześniu 2017 roku zapadł pierwszy wyrok skazujący w tej sprawie, ale obejmujący tylko część czynów z roku 2002. Szef grupy Edward K. został skazany na 3 lata więzienia. Pozostałych kilka osób dostało wyroki w zawieszeniu. Wojciech B. został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Sąd uznał, że pożyczki z 2002 roku były nielegalne, ale nie doszło do wymuszeń przy ich odzyskiwaniu.

Surowe wyroki skasował Sąd Najwyższy

31 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał w obu sprawach karych wyrok łączny dla Wojciecha K., skazując go ostatecznie na 10 lat i 3 miesiące więzienia.

Wyrok karny stał się prawomocny i podlegający wykonaniu, choć skazani objęci wyrokiem z 2018 roku wnieśli do Sądu Najwyższego o kasację. W styczniu 2022 roku Wojciech B. stawił się do więzienia. Trafił do Zakładu Karnego w Nysie. Siedzi tam do dzisiaj.

Kasacja okazała się skuteczna. Kilka dni temu, 20 grudnia 2023 Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Znów ruszy rozprawa w Sądzie Okręgowym, potem pewnie będzie apelacja. Potrwa to 2 – 3 lata i może się znów skończyć karami więzienia, od których trzeba będzie odliczyć już przesiedziane okresy. Nie można jednak wykluczyć innego scenariusza, np. uniewinnienia.