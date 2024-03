Partia Razem walczy o wakacje bez barier dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

- Jako mama dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostrzegam braki w systemie wsparcia. Chcemy, by każde dziecko w województwie opolskim mogło skorzystać z oferty wakacyjnej i zajęć w czasie ferii. To wymaga jednak od nas, samorządowców, otwartości na nowe rozwiązania i gotowości do inwestowania w przyszłość naszych dzieci – apeluje Wodnicka.