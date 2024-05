Patron Polski i specjalistka od spraw trudnych. Wkrótce odpusty niezwykłych świętych. Ich relikwie są na Opolszczyźnie

św. Rita od spraw trudnych

W 2021 roku w Głębinowie koło Nysy ustanowione zostało sanktuarium św. Rity. Każdego roku majowy odpust ku czci włoskiej stygmatyczki żyjącej na przełomie XIV i XV wieku gromadzi liczne rzesze wiernych. Modlą się za wstawiennictwem tej świętej, która jest patronką trudnych spraw, chorych, rannych, problemów małżeńskich, osób poniżanych i matek.

W tym roku uroczystości odpustowe ku czci św. Rity w Głębinowie potrwają od 19 do 22 maja. Rozpoczęcie w niedzielę. Podczas mszy świętych o godz. 9.30 i 11.00 będzie głoszona nauka pt. „Święta Rita dobrym przykładem przeżywania rodzicielstwa”. O godzinie 15.00 początek przygotowania do liturgii połączony z modlitewnym czuwaniem. Rozpoczęcie sumy odpustowej zaplanowano na godz. 16.00. Będzie jej przewodniczył biskup Jan Kopiec. Na zakończenie tradycyjnie zostaną pobłogosławione róże. Dodatkowo niedzielnej uroczystości odpustowej będzie towarzyszył jarmark „Od pszczół do róż” organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”, który rozpocznie się o godz. 12.00.