Pierwsza sesja rady powiatu oleskiego. W prezydium rady jest mniejszość, PO i PiS

Na pierwszej sesji rady powiatu oleskiego we wtorek (7 maja) 19-osobowa rada powiatu oleskiego kadencji 2024-2029 wybierała ze swojego grona prezydium rady: przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących rady.

Sylwia Kus nową przewodniczącą rady powiatu w Oleśnie.

- To dla mnie duże wyzwanie, żeby zmierzyć się z perfekcjonizmem poprzedniej przewodniczącej Ewy Cichoń, od której przez dwie poprzednie kadencje dużo się nauczyłam - mówi Sylwia Kus. - Dziękuję radnym za wybranie mnie, ale przede wszystkim chciałam podziękować wyborcom. Mam nadzieję, że uda nam się pracować w zgodzie na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny, naszego powiatu oleskiego.

- Uważam że to dobry wybór. Gratuluję nowej przewodniczącej. Poznałem ją w radzie powiatu w poprzedniej kadencji, kiedy sam zostałem radnym powiatowym. Opuściłem was po roku, gdy kandydowałem do Senatu i zdobyłem mandat senatora - powiedział senator Beniamin Godyla, lider ugrupowania Koalicja 15 października Działamy Lokalnie. - Życzę wam, aby dobrze i bezpiecznie żyło się nam w powiecie oleskim.