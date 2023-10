Piotr Duda ponownie wybrany na szefa NSZZ. Dariusz Brzęczek: to najlepszy wybór dla Polski. Z oddaniem walczy o prawa pracowników

W tajnym głosowaniu, które odbyło się podczas obrad zjazdu, Piotr Duda został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Jego ponowny wybór nie był zaskoczeniem, gdyż był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko.

- Brak konkurencyjnych kandydatów także jest wymowny i świadczy o pełnym zaufaniu delegatów do Piotra Dudy oraz o uznaniu jego dotychczasowej pracy na stanowisku przewodniczącego Komisji Krajowej. To dowód na to, że delegaci nie widzieli innej osoby lepiej przystosowanej do pełnienia tej funkcji. Piotr Duda cieszy się ogromnym wsparciem ze strony delegatów i związkowców, którzy wierzą w jego zdolności i determinację w działaniach na rzecz pracowników – mówi Dariusz Brzęczek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.