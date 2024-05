Polacy i Czesi mogliby mieć wspólne szkoły, karetki, pociągi. Ale przepisy to blokują

Edukacja ma pod górkę

Kolej, to osobne królestwo

Radosław Roszkowski przypomniał problemy z wykorzystaniem po polskiej stronie tranzytowej linii kolejowej Jesenik - Krnov przez Głuchołazy. Starosta prudnicki dąży do odtworzenia przystanku w Pokrzywnej, który faktycznie znajduje się w Moszczance. To da turystom możliwość dojazdu w serce Gór opawskich pociągiem i to jeszcze czeskim pociągiem.

Jak mówił starosta Zlatych Hor Milan Rac - czeskim kolejom (Ceske Drahy) zależy na remoncie kilkunastu kilometrów linii po polskiej stronie, bo ich pociągu muszą tam zwalniać do 40 na godzinę. Były na to pieniądze w funduszach europejskich, ale PKP nie sięgnęła po dofinansowanie. W opinii starosty prudnickiego z PKP bardzo trudno jest się dogadać.