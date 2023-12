Policja podsumowała działania w czasie świątecznych dni. To były bezpieczne święta na drogach. Nie zabrakło jednak piratów Redakcja

W ciągu pięciu dni świąt, w powiecie opolskim mundurowi zbadali na zawartość alkohol ponad 500 kierowców. Piotr Guzik

W długi świąteczny weekend, od piątku do wtorku, na drogach powiatu opolskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Nie znaczy to jednak, że obyło się bez policyjnych interwencji na drogach.