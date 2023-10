Ponad 9 milionów złotych trafi do gminy Chrząstowice z Polskiego Ładu. Remontu doczeka się wysłużony budynek urzędu gminy i drogi

Ponad 7 milionów złotych na remont i rozbudowę budynku urzędu gminy oraz prawie 2 miliony przeznaczone na modernizację dróg trafi do gminy Chrząstowice w ramach rządowego wsparcia Polski Ład.

- To rekordowe wsparcie dla gminy Chrząstowice, które pozwoli na przebudowę i rozbudowę urzędu gminy oraz na modernizację dróg. Cieszę się z tego, że mogłam zabiegać o to wsparcie oraz, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zapomina o małych ojczyznach - podkreśla Violetta Porowska, poseł na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość.

Co ważne to niejedyne środki jakie w ramach Polskiego Ładu trafiły w ciągu ostatnich dni na teren powiatu opolskiego. We wtorek (10 października) w Ozimku odbyła się konferencja w czasie, której posłanka poinformowała o wsparciu dla miasta hutników.