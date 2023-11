Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Kędzierzynie. Czy doszło do podpalenia?

Kto usunie odpady i za to zapłaci?

Miejsce na pewno trzeba będzie jak najszybciej uprzątnąć, a odpady poddać utylizacji.

- Prawo ochrony środowiska mówi, że w pierwszej kolejności powinna to zrobić firma, która sprowadziła te nielegalne odpady. Ale już wiemy, że będzie z nią trudny kontakt, bo jej już nie ma. Jak wiele osób twierdzi, była to firma tylko i wyłącznie zawiązana na okoliczność tego procederu – mówi wojewoda Sławomir Kłosowski. - W drugiej kolejności odpowiada za to właściciel terenu. Z nim mamy kontakt. Będzie z nim przeprowadzona rozmowa, by to, co zostało po tym pożarze, zutylizował. W trzeciej kolejności, jeżeli nie właściciel terenu, to za usunięcie odpadów albo pozostałości, odpowiada samorząd terytorialny, czyli prezydent miasta.