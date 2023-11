Pracownik poparzony kwasem w Intersilesii McBride w Strzelcach Opolskich. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło po godz. 13.00 w zakładzie Intersilesii McBride w Strzelcach Opolskich, w której produkowane są środki czystości m.in. mydła, płyny do mycia, a także środki do sprzątania toalet.

W trakcie prac serwisowych, na 64-letniego pracownika wylał się kwas.

- W wyniku zdarzenia pracownik został poparzony kwasem mrówkowym - relacjonuje st. bryg. Paweł Poliwoda, komendant Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. - Poszkodowanemu pomocy udzielili ratownicy Zespołu Ratownictwa Medycznego. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Opolu.

Choć służby podają, że ilość kwasu była niewielka, to substancja miała wysokie stężenie. Na skutek wycieku pracownik doznał poparzeń:

głowy

szyi

oka

Medycy podjęli decyzję o pilnym transporcie poparzonego pacjenta do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przede wszystkim ze względu na działający tam oddział okulistyki.

Aktualizacja 14.30