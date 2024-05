Premierowa sesja sejmiku województwa za nami. Rafał Bartek nadal przewodniczącym. Skład zarządu poznamy dopiero w czwartek

- Moja ponowna kandydatura na przewodniczącego jest wyrazem zaufania, które koledzy i koleżanki radni pokładają we mnie. Ostatnie pięć i pół roku na tym stanowisku pozwoliło im ocenić moje działania, a ich dzisiejsza decyzja o reelekcji to nie tylko uznanie mojej pracy, ale także dowód zaufania do mnie jako osoby i do naszego środowiska. To zadanie nie jest łatwe, gdyż rola przewodniczącego wymaga umiejętności szybkiego reagowania na różnorodne sytuacje, które mogą wystąpić podczas sesji. Mam nadzieję, że nadal będę w stanie sprostać tym wyzwaniom – wyjaśnia Rafał Bartek.