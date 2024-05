Andrzej Buła walczy o Parlament Europejski. "Opolszczyzna zasługuje na reprezentanta w Brukseli"

- Nie chciałbym dzisiaj o tym mówić. Nie chciałbym rozpraszać tej energii, którą mamy w sobie, zarówno dzisiaj, jak i przez następne tygodnie, kiedy to będziemy obchodzić Święto Województwa Opolskiego czy dwudziestolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie chciałbym teraz rozważać, kto zostanie marszałkiem po mnie. Istnieją oczywiście osoby, które godnie by pełniły tę funkcję, ale patrzę także przez pryzmat całego Urzędu Marszałkowskiego. Przede wszystkim mamy świetnych dyrektorów w poszczególnych departamentach, a także doskonałych pracowników w jednostkach organizacyjnych. Przez ostatnie 10 lat udało nam się zbudować zespół ludzi, którzy są niezależni w podejmowaniu decyzji i kreatywni w kreowaniu pomysłów. Jeśli spojrzymy na to, że cała ta kadra stanowi bardzo ważną drużynę, to praca marszałka staje się łatwiejsza - tłumaczy Andrzej Buła.