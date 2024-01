Policjanci dopadli sprawcę rozboju w Prudniku. Ukrył się w sąsiednim mieście. Ma tylko 17 lat

Rozbój w prudnickim sklepie żabka miał miejsce w sobotę 21 stycznia ok. 23. Młody, zakapturzony mężczyzna wszedł do sklepu, gdy nie było innych klientów. Zamówił piwo, a potem wyciągnął nóż i zażądał do ekspedientki pieniędzy z kasy. Kiedy kobieta się zawahała, ruszył w jej stronę z nożem. Zabrał ok. 1,7 tysiąca złotych, dwa piwa i słodycze.

Całe zajście nagrała kamera sklepowego monitoringu. Policja bardzo szybko ustaliła tożsamość podejrzanego, ale 17-letni mężczyzna wyjechał z miasta i ukrył się.

- 17-letniego mieszkańca powiatu prudnickiego zatrzymano w ostatni piątek na terenie Kędzierzyna Koźla, dzięki bardzo dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką i z kolegami z Kędzierzyna Koźla – mówi Monika Łyko z KPP w Prudniku. – Usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi nawet 20 lat więzienia. Przed sądem będzie odpowiadał jak pełnoletni.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o umieszczeniu 17-latka w tymczasowym areszcie.