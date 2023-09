Prudnik coraz atrakcyjniejszy dla przedsiębiorców. "Nie ma miesiąca, żebyśmy nie mieli jakiegoś zapytania w sprawie inwestycji"

Tego nie widać na pierwszy rzut oka

- Najważniejszą inwestycją prorozwojową, której nie widać, a która była niezwykle istotna, jest projekt scalenia gruntów w naszej strefie inwestycyjnej. Okazało się, że strefa inwestycyjna przy obwodnicy Prudnika jest podzielona działkami prywatnymi. Wynikało to z pewnych wcześniejszych uwarunkowań historycznych – mówi wiceburmistrz miasta - U dało nam się ten projekt praktycznie domknąć. „Wisienką na torcie” była likwidacja ogródków działkowych na tym terenie. Jest to ewenement na skalę krajową, żeby udało się zlikwidować cały ogród działkowy. Było to konieczne, ponieważ przebiegała ona w połowie naszej strefy inwestycyjnej. A może się przecież pojawić duży inwestor z potrzebami gruntowymi powyżej 10 hektarów – dodaje.

Chętnych do inwestycji nie brakuje

- Nie ma miesiąca, żebyśmy nie mieli jakiegoś zapytania w sprawie inwestycji w strefie. Podchodzimy do tego jednak cierpliwie i z pokorą, bo wiemy, że rozpoczęcie takiego procesu to nie jest kiwnięcie palcem – mówi Jarosław Szóstka.

Atrakcyjna sieć dróg przyciąga inwestorów

Duży wpływ na stopniowy zanik bezrobocia i coraz to większą aktywność nowych przedsiębiorców w Prudniku może mieć dobre skomunikowanie miasta ze strategicznymi miejscami regionu. Przebiegająca przez Prudnik droga krajowa nr 40 ułatwia dostęp do Kędzierzyna-Koźla i Aglomeracji Śląskiej, a przecinająca się z nią droga krajowa nr 41 pozwala na łatwy dojazd do autostrady A4. Wjeżdżając na drogę wojewódzką 414, szybko dojedziemy też do Opola. Transport kolejowy z Prudnika i Głogówka możliwy jest dzięki tzw. Magistrali Podsudeckiej łączącej Katowice z Legnicą. Ruch pasażerski na tej trasie obsługiwany jest zarówno przez PKP jak i POLREGIO. Prudnik połączony jest także torami z Krapkowicami. Na tym odbudowanym kilka lat temu odcinku odbywa się jednak jedynie ruch towarowy.