Przebudowa ul. Krapkowickiej w Opolu. Coraz bliżej zakończenia prac

Do końca zmierzają prace przy przebudowie ulicy Krapkowickiej w Opolu oraz tamtejszego wiaduktu. Robotnicy przebudowali właśnie fragment zjazdu z mostu pieszo-rowerowego im. Joachima Halupczoka w miejscu, w którym łączy się on z ul. Krapkowicką.

W ciągu ulicy Krapkowickiej przebudowane zostało również przejście dla pieszych z możliwością przejazdu rowerem. Teraz jest ono wyniesione, co z kolei będzie wymuszało na kierowcach zwolnienie przy jego pokonywaniu.

- Został on inaczej wyprofilowany, teraz mamy tam dwa łuki, dodatkowo położone zostały pasy ostrzegawcze, dzięki czemu jest bezpieczniej - mówi Mariusz Chałupnik, specjalista do spraw komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu.

Przebudowa ulicy i wiaduktu

A to ważne, bo w zeszłym roku otwarte zostało tam nowe przedszkole, kończy się też budowa centrum przesiadkowego. Do tej pory wiadukt nad ul. Krapkowicką był wąskim gardłem na mapie Opola. Nie mogły pod nim jeździć samochody wyższe niż 2,1 metra. Dochodziło tam też, do wielu wypadków, w tym tragicznych. Drogowcy wykonują też ostatnie prace kosmetyczne przy przebudowie ulicy Krapkowickiej. Na długości około kilometra droga została wzmocniona, poszerzona, otrzymała nowy asfalt, chodnik i ścieżkę dla rowerów.