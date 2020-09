Przedsiębiorca z Nysy groził śmiercią Donaldowi Tuskowi i działaczom Platformy Obywatelskiej. Stanął przed sądem

Arkadiusz M. prowadzi w Nysie skup złomu. 12 stycznia obchodzi imieniny. W 2019 roku postanowił je uczcić alkoholem, choć leków psychotropowych, które zażywał, nie powinno się łączyć z takimi trunkami. Winem raczył się przez trzy kolejne dni, aż do jego drzwi zapukali funkcjonariusze.

– Piłem, żeby mi się ręce nie trzęsły. Nie jestem uzależniony od alkoholu – mówił przed sądem.

Wcześniej, bo między 14 a 15 stycznia 2019 roku, mężczyzna zamieścił na Facebooku groźby pozbawienia życia działaczy i sympatyków Platformy Obywatelskiej, m.in. przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Oskarżony, jak odnotował prokurator, nawoływał do zabicia tych osób oraz pochwalał zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Arkadiusz M., gdy do jego mieszkania weszli policjanci, był pijany, a do tego miał narkotyki.

W poniedziałek 7 września ruszył proces w tej sprawie. 48-latek, jeszcze w postępowaniu przygotowawczym, przyznał się do posiadania marihuany. Twierdził, że dostał ją w prezencie od kontrahenta, bo pozwala mu się ona uspokoić i wyluzować. Nie był natomiast w stanie powiedzieć, czy to on jest autorem wpisu z groźbami.