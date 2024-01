Przemysław Czarnek spotkał się z Opolanami. W Hotelu Weneda powitał go wiwatujący tłum ludzi

Przemysław Czarnek powitany został w Opolu owacjami przez zebranych.

- Profesor Przemysław Czarnek to przyjaciel Opolszczyzny, który jako parlamentarzysta w ubiegłej kadencji opiekował się z ramienia Prawa i Sprawiedliwości naszym województwem – mówił Kamil Bortniczuk. – To jeden z niekwestionowanych liderów polskiej prawicy.

Gość zaznaczył, że przyjechał nie tylko, aby podsumować rządy Donalda Tuska, ale przede wszystkim po to, aby posłuchać Opolan i dowiedzieć się, jakie są ich bolączki.

- W czasie spotkania będę zwracał uwagę na wszystkie te rzeczy, które wydarzyły się w ciągu 50 dni funkcjonowania nowego rządu – tłumaczył Przemysław Czarnek. – Chodzi o brak spełnionych obietnic dotyczących budżetu, łamanie prawa i nie chodzi tu o rzeczy drobne, a o fundamentalne łamanie prawa, czyli prawa konstytucyjnego oraz ustaw prawa polskiego. Odniosę się także do kłamstw Donalda Tuska, bo przecież mówił, że nie zgodzi się na przymusową relokację uchodźców, a się zgodził, że nie zgodzi się na zmianę traktatów unijnych, a się zgodził. Wszystko to ma wpływ na przyszłość Polski, a przede wszystkim na jej bezpieczeństwo. To nie są strachy, a sprawy najważniejsze, bo albo będziemy bezpieczni w ciągu 3-4 lat, albo może nas nie być. Wiadomo jak wygląda sytuacja geopolityczna. Ale jestem tu głównie po to, aby się dowiedzieć, z czym do nas przychodzą ludzie.