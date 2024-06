Radni sejmiku udzielili zarządowi województwa absolutorium

- Sesja absolutoryjna powtarza się co roku, ale tym razem okoliczności są wyjątkowe, ponieważ podsumowujemy rok, w którym na czele zarządu stał marszałek Andrzej Buła, a absolutorium będziemy udzielać zarządowi, na czele którego stoi marszałek Szymon Ogłaza (6 dni temu zastąpił on na stanowisku Andrzeja Bułę, gdy ten uzyskał mandat do europarlamentu) – mówił na konferencji prasowej poprzedzającej sesję Rafał Bartek, przewodniczący sejmiku oraz lider Śląskich Samorządowców, a więc sejmikowego koalicjanta. – Chciałbym pogratulować zarządowi wykonania budżetu i tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku. Najlepiej obrazuje to słowo „stabilizacja”, bo nie musimy się martwić o przyszłość i możemy tę przyszłość dobrze planować.

Na wtorkowej (18 czerwca) sesji zaprezentowano Raport o stanie Województwa Opolskiego w 2023 roku. – Chciałbym zaproponować radnym, aby potraktować ten raport jako bilans otwarcia, żeby pokazać w jakim stanie jest województwo – mówił przed rozpoczęciem obrad marszałek Szymon Ogłaza.