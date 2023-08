Rekordowa liczba cudzoziemców pracuje na Opolszczyźnie. Rozwiązują problem braku rąk do pracy

Często w rozmowach Polskę określa się jako 40-milionowy kraj. Polska nigdy nie miała jednak 40 milionów mieszkańców. Ci, którzy mają większą wiedzę, mówią, że Polska to 38-milionowy kraj. To również już nieaktualne.

- W Polsce już ponad 1,085 miliona cudzoziemców jest zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS. Oznacza to, że pracujący obcokrajowcy zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury i renty - mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

O 43 procent rok do roku wzrosła liczba wniosków o przejście na emeryturę, jaka wpłynęła do ZUS-u w Opolu. Mimo zachęt Opolanie nie chcą dłużej pracować. Przyczynia się do tego rekordowa inflacja oraz…

Ilu jest pracowników z zagranicy w województwie opolskim

W województwie opolskim pracowników z innych krajów obecnie jest 26 800 . Jak na najmniejsze województwo w Polce, to naprawdę sporo. Dla porównania, to tyle osób, ilu mieszkańców liczą łącznie dwa miasta powiatowe: Olesno i Strzelce Opolskie.

Opolskie firmy wpadłyby w kłopoty bez pracowników z innych krajów

- Nie dalibyśmy rady bez obcokrajowców, ponieważ Polacy nie chcą wykonywać prac, które są w ich mniemaniu nieatrakcyjne albo wynagrodzenia są za za niskie - mówi dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z wydziału ekonomii i zarządzania Politechniki Opolskiej. - Po drugie, na Opolszczyźnie w niektórych branżach brakuje specjalistów, ponieważ od lat pracują na Zachodzie, gdzie mogą liczyć na dużo wyższe zarobki. Trzecia rzecz to spadek zainteresowania chętnych do nauki tych zawodów, które wymagają ciężkiej pracy fizycznej. To dotyczy np. branży budowlanej, zatrudnienie obcokrajowców wzrasta też w usługach, gastronomii i hotelarstwie. Coraz więcej jest też zawodowych kierowców z innych krajów.

- Mamy problem ze znalezieniem pracowników i to mimo tego, że w naszych rodzinnych firmach sami ich sobie szkolimy. Jednak wielu z nich zaraz po wyuczeniu się fachu jedzie za granicę, gdzie zarobki ciągle są dużo większe - mówi Alojzy Bardorz, starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, a na co dzień właściciel firmy budowlanej. - Na szczęście są Ukraińcy, a to bardzo dobrzy pracownicy. W Polsce zarabiają jakieś cztery razy więcej niż na Ukrainie. Ale w Niemczech fachowcy zarabiają dużo więcej niż w Polsce. Więc jeśli Niemcy otworzą dla Ukraińców rynek pracy, to raczej nie zostaną w Polsce. Do tego wojna w Ukrainie sprawia, że nie ma dopływu kolejnych pracowników ze Wschodu.