Remont mostu na ul. Nysy Łużyckiej w Opolu. W czwartek i w piątek będą utrudnienia na wjeździe z ronda i ul. Budowlanych

Prace mają być prowadzone w godzinach od 8 do 18. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że wjazd na most będzie trudniejszy, a okolica ronda na pl. Konstytucji 3 Maja będzie się z tego względu korkować.

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w czwartek i w piątek na łącznicy znów będą prowadzone prace. Tym razem nie będą się jednak one wiązać z jej całkowitym zamknięciem.

Kilka tygodni temu łącznica była na kilkanaście godzin wyłączona z ruchu. Spowodowane było to układaniem na niej nowej nawierzchni asfaltowej. Wystarczyło to jednak, aby zakorkować centrum Opola oraz dojazd na Zaodrze.

Remont mostu z Pasieki na Wyspę Bolko na ostatniej prostej. Co tam zrobiono?

Teraz jest to ciąg pieszo-rowerowy. W ten sposób powstało też dogodne połączenie rowerowe pomiędzy układem tras dla cyklistów w rejonie ronda a ścieżkami wykonanymi w minionym roku w okolicy skrzyżowania ulicy Nysy Łużyckiej z Wrocławską i Niemodlińską, w tym nową trasą wykonaną na wysokości gmachu ZUS. Adam Leszczyński zaznacza jednak, że o ile most jest w pełni przejezdny dla samochodów, to chodnik dla pieszych i cyklistów ma być udostępniony za kilka dni, kiedy zakończy się odbiór inwestycji.