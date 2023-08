Rocznica Powstania Warszawskiego. Niezwykłe zdjęcia z Warszawy sprzed powstania. Takiej stolicy już dzisiaj nie ma

79. rocznica Powstania Warszawskiego

Organizatorzy chcieli przed wejściem Armii Czerwonej do Warszawy wyzwolić stolicę spod okupacji niemieckiej . Władze Polskiego Państwa Podziemnego chciały witać wojska sowieckie jako gospodarze, aby podkreślić niepodległość Polski.

Dlatego w każdą rocznicę wybuchu powstania o godz. 17:00 włączone są syreny alarmowe. To dla upamiętnienia bohaterstwa i hekatomby powstańców.

Unikatowe zdjęcia Warszawy z czasów wojny, ale jeszcze przed Powstaniem Warszawskim

W czasie II wojny światowej Jürgen Jost był wysokim oficerem Wehrmachtu w Poznaniu. Co roku jeździł do Warszawy na urlop, gdzie robił dziesiątki zdjęć. Wykleił nimi cztery albumy, niestety zachował się do dzisiaj tylko jeden z nich. Właśnie ten album kupił od niego Romuald Kulik.