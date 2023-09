Ruszyła budowa szpitala w Krapkowicach. To największa inwestycja w powiecie. Będzie kosztować ok. 40 milionów złotych

To jedna z najważniejszych inwestycji, jaką kiedykolwiek realizował powiat krapkowicki.

Przygotowania do niej rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji - powiat kupił wtedy tereny na potrzeby inwestycji i przygotował koncepcję nowego skrzydła. Nowa część lecznicy będzie zlokalizowana na terenie po byłym pawilonie tzw. „Blaszaku”.

Choć z formalnego punktu widzenia jest to rozbudowa, to biorąc pod uwagę skalę inwestycji, po zakończeniu prac będzie to w zasadzie nowy szpital.

Nowa część będzie liczyć blisko 10 tys. metrów kwadratowych, czyli więcej niż ma dotychczasowy budynek szpitala. Zgodnie z umową, prace budowlane potrwają 14 miesięcy. Realizację powierzono firmie Strabag.