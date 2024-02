Sabina Nowosielska faworytem w kwietniowych wyborach. Rękawicę rzucił jej Marek Piasecki. Czy ma szanse być czarnym koniem?

"Będę ubiegał się o mandat prezydenta miasta w kwietniowych wyborach samorządowych. Kędzierzyn-Koźle zasługuje na to, aby prowadzić odpowiedzialną i perspektywiczną politykę zmierzającą do rozwoju gminy. Aby móc realizować cele programowe, które niebawem zostaną szczegółowo przedstawione, zarejestrowałem Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni z Markiem Piaseckim. Jego przedstawiciele będą się ubiegali o mandaty radnych we wszystkich ustanowionych okręgach wyborczych" - przekazał dziennikarzom Marek Piasecki w oficjalnym komunikacie.