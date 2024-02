Senator Beniamin Godyla chce rządzić także w powiecie oleskim. W radzie powiatu może dojść do przetasowań

Aktualnie powiatem oleskim rządzi koalicja Mniejszość Niemiecka - Koalicja Obywatelska. To na pewno się zmieni , ponieważ ani jedno z tych ugrupowań nie startuje w tegorocznych wyborach. Mniejszość Niemiecka utworzyła komitet o nazwie Śląscy Samorządowcy, który ma przyciągać nie tylko opolskich Niemców. PO w ogóle nie wystawi swoje listy. Zamiast tego startuje komitet Koalicja 15 Października - Działamy Lokalnie, którego liderem jest senator Beniamin Godyla.

Wynik tegorocznych wyborów samorządowych w powiecie oleskim jest bardzo trudny do przewidzenia. Wystartuje tu tylko pięć komitetów (w poprzednich wyborach było siedem). Ponadto tylko jeden komitet - PiS - startuje pod swoją starą nazwą. Na listach wyborczych będzie pięć stronnictw:

Działamy Lokalnie to stary szyld Beniamina Godyli. W 2014 roku startował z nim w wyborach na burmistrza Gorzowa Śląskiego (przegrał zaledwie 37 głosami!), a w 2018 roku do rady powiatu (wprowadził 3 radnych, w tym samego siebie). Z rady powiatu oleskiego Beniamin Godyla w 2019 roku przeszedł do Senatu RP.