Siatkówka. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle powalczy o Superpuchar Polski w katowickim Spodku

– Jeśli słyszymy, że gra Jastrzębski Węgiel z Grupą Azoty ZAKSĄ to od razu wiemy, że czeka nas fantastyczne widowisko. Gdy jednak jeszcze dodamy stawkę, otoczkę i miejsce tego starcia, to już jest jasne, że czeka nas wielkie siatkarskie święto. Spodek to miejsce wyjątkowe dla polskiej siatkówki i jestem pewien, że 3 listopada wypełni się do ostatniego miejsca – powiedział Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.