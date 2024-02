Skusił 16-latka na seks za pieniądze, ale nie zapłacił. Mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla ma trafić do więzienia

Do zdarzenia doszło w jednej ze wsi w gminie Leśnica. 42-latek z Kędzierzyna-Koźla umówił się tam z 16-latkiem, żeby uprawiać seks.

Do zbliżenia miało dojść w samochodzie, który mężczyzna zaparkował w ustronnym miejscu - w zamian zaproponował, że zapłaci chłopakowi sto złotych, na co ten się zgodził.

Do zbliżenia doszło, ale nie tak jak wyobrażał sobie to 42-latek. W samochodzie - jak określili to śledczy - wykonana została tzw. „inna czynność seksualna”.