Stowarzyszenie Działamy zainicjowało kampanię wyborczą w Strzelcach Opolskich. Padły pierwsze nazwiska

Stowarzyszenie „Działamy” powstało w Strzelcach Opolskich w ubiegłym roku. Jego członkowie brali wcześniej udział m.in. w akcjach charytatywnych i społecznych.

Teraz chcą działać w samorządach: gminnym i powiatowym. Ogłosili to w piątek na konferencji prasowej zorganizowanej w Strzelcach Opolskich.

- Dla nas to przełomowy moment, bo będą to pierwsze wybory samorządowe dla Stowarzyszenia „Działamy” - mówi Małgorzata Kornaga, przewodnicząca stowarzyszenia i pełnomocnik wyborczy KWW „Działamy” - Będziemy wystawiać kandydatów do rady miejskiej w Strzelcach Opolskich i rady powiatu strzeleckiego. Założyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców, czyli jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które są chętne do działania i realizacji celów.