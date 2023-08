Suwerenna Polska ostro o słowach Manfreda Webera. "To ingerencja w polskie wybory"

- To przecież Europejska Partia Ludowa, do której należy Donald Tusk czy Władysław Kosiniak-Kamysz, już 15 września chce otworzyć polski rynek na zboża importowane z Ukrainy – informował Janusz Kowalski.

Zdaniem polityków Suwerennej Polski, zamiast ingerowania w polskie wybory, Niemcy powinni skupić się na tym, aby zapłacić Polsce reparacje wojenne.

- Dlaczego Niemcom tak bardzo nie podoba się to, co się dzieje w Polsce? Powodów jest wiele, ale główny to taki, że polski rząd nie realizuje niemieckich interesów w Polsce, ale realizuje polski interes narodowy – wyjaśniał Przemysław Tetłak, radny z Paczkowa. - Bo nie chcemy wygaszenia Turowa i podporządkowania energetycznego Niemcom. Bo nie chcemy przyjmować arabskich migrantów. Bo nie chcemy za bezcen wyprzedawać polskiego majątku narodowego. Natomiast chcemy budowy silnej armii, ale bez udziału niemieckiego przemysłu. Chcemy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, co martwi Niemców, bo może on być zagrożeniem dla ich lotnisk. Chcemy rozbudowy portu w Świnoujściu, który może być zagrożeniem ekonomicznym dla portów niemieckich.