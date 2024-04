Szybka przegrana Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w Zawierciu z Aluronem Wartą. Została ostatnia kolejka do końca

Przed dwoma ostatnimi kolejkami fazy zasadniczej PlusLigi wicemistrzowie Polski znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji. ZAKSA była na 10. miejscu tracąc 1 punkt do AZS-u Olsztyn, który zajmował 8. miejsce dające prawo gry w play-off. ZAKSĘ czekały mecze z absolutną krajową czołówką: wiceliderem z Zawiercia i liderem z Jastrzębia.

Warta nie zamierzała podawać kędzierzynianom pomocnej ręki. Zawiercianie wygrali ostanie spotkanie z Jastrzębskim Węglem 3:1 i zbliżyli się do mistrzów Polski na zaledwie 2 punkty. Wciąż mają szansę na wygranie fazy zasadniczej.

W pierwszej partii Warta szybko uzyskała prowadzenie 9:6. ZAKSA co prawda zbliżyła się na jeden punkt i przegrywała 12:13, jednak to był wszystko, na co był stać kędzierzynian. Aluron odskoczył na 18:13, a później kontrolował bezpieczną przewagę w tej partii. Wygrał ją pewnie do 19.