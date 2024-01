Ta bitwa zdecydowała o losach Polski. Stoczono ją na Opolszczyźnie. Rocznica bitwy pod Byczyną

Zamoyski kontra Habsburg, czyli krwawa bitwa pod Byczyną

- Zginęło ponad 3 tysięcy żołnierzy - mówi Stanisław Biliński, znawca historii Byczyny.

Oznacza to, że zginął co czwarty żołnierz, ponieważ łącznie po obu stronach walczyło ok. 12,5 tysiąca osób. Tysiąc osób stracił Jan Zamoyski, a ponad dwa tysiące Maksymilian Habsburg. Kolejne trzy tysiące habsburskich wojaków trafiło do niewoli.

Najcenniejszym jeńcem był arcyksiążę Austrii Maksymilian III Habsburg. Był on nie tylko pretendentem do polskiego tronu, ale przez część Polaków był już wybrany na króla Polski! Wśród jego zwolenników byli także mieszkańcy Byczyny.