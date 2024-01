Tadeusz Goc nie będzie dłużej burmistrzem Strzelec Opolskich. Ogłosił, że nie będzie startować w najbliższych wyborach samorządowych

Tadeusz Goc kierował gminą Strzelce Opolskie przez blisko 18 lat (od 2006 roku). Cieszył się sporą popularnością, wygrywając ostatnie wybory samorządowe w pierwsze turze z wynikiem 51,6 procenta.

Popularność Tadeusza Goca wynikała wprost ze zmian, jakie zaszły w gminie w czasie jego czterech kadencji. Udało mu się stworzyć pod Strzelcami Opolskimi strefę ekonomiczną na terenach po byłej cementowni i ściągnąć do miasta kilku dużych inwestorów. Doprowadziło to do szybkiego spadku bezrobocia.

Strzelecki burmistrz skutecznie też sięgnął po fundusze unijne, dzięki którym skanalizował wsie, tam gdzie było to możliwe.

Za jego kadencji powstały także nowe mieszkania, kilka ważnych dróg, kryty basen, a szkoły, przedszkola i gminne budynki przeszły generalne remonty (w tym ratusz i stadion).

W czasie swoich rządów Tadeusz Goc podejmował też niepopularne decyzje np. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego lub podczas próby przyłączenia szkoły w Rozmierce do szkoły w Suchej (pomimo sprzeciwu mieszkańców). W ostatnim czasie burmistrz Goc był krytykowany za wygaszanie latarni ulicznych na noc w ramach oszczędzania energii.