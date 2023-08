Tajne komando ze Sławięcic rozpętało drugą wojnę światową. Specjalna kompania SS miała dać Hitlerowi "powód" do ataku na Polskę Tomasz Kapica

Pod koniec sierpnia 1939 roku do Sławięcic (dawniej Ehrenforst i Slawentzitz, dziś osiedle Kędzierzyna-Koźla) przyjechało z Berlina 80 oficerów i żołnierzy SS. Przed wyjazdem każdy podpisał glejt, że zdaje sobie sprawę, iż za zdradę wszyscy członkowie rodziny do 3. stopnia pokrewieństwa zostaną ukarani śmiercią. Stawką powodzenia ich zadania była odpowiedzialność za wybuch drugiej wojny światowej, którą Hitler próbował zrzucić na Polskę. Oficerowie zamieszkali w sławięcickim pałacu księcia Hohenlohe, a pozostali żołnierze w gospodzie. To tu opracowywano ostateczne plany prowokacji mających usprawiedliwić atak Niemiec na Polskę. Portal nto.pl dotarł do protokołu z przesłuchań jednego esesmanów z Głogówka, który brał udział w tej tajnej operacji.