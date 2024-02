Tauron Liga. Domowa porażka Uni Opole z KGHM Volley Wrocław. Opolanki mają czego żałować [ZDJĘCIA]

Potyczka w Stegu Arenie była trzecią konfrontacją obu drużyn w tym sezonie. Poprzednie dwie odbyły się we Wrocławiu. Obie zakończyły się wynikiem 3:1 - ligowe starcie padło łupem Volley'a, ale w 1/8 finału Tauron Pucharu Polski lepsze okazało się Uni.

Jak pokazał przebieg meczu w Opolu, niewiele znaczyło to, że to gospodynie przystąpiły do niego w znacznie korzystniejszym położeniu. Niezależnie od wyniku, mają one już zapewniony udział w fazie play-off. Wciąż jednak muszą walczyć o utrzymanie aktualnie zajmowanego 6. miejsca. Z kolei ekipa z Wrocławia plasowała się na 9. lokacie (14 pkt) i po tym, jak przegrała dwa sety w Stegu Arenie, już definitywnie straciła szansę na zakończenie fazy zasadniczej w czołowej "ósemce". Zagrała jednak ambitnie do końca i otrzymała za to nagrodę w postaci szóstego zwycięstwa w sezonie.