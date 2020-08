TOP 12. Kogo szukają firmy w Opolu? Liczba ofert w ostatnich miesiącach rośnie, ale bezrobocie także [GALERIA]

Po fatalnym marcu, spadkowym kwietniu i maju, liczba oferty pracy w PUP w Opolu w czerwcu i lipcu wzrosła w porównaniu z takimi samymi miesiącami ubiegłego roku.

Z udostępnionych przez urząd pracy w Opolu danych wynika, że od stycznia do końca lipca br. pracodawcy zgłosili 8428 ofert, podczas gdy w takim samym okresie 2019 roku było ich 9821. Kogo szukają obecnie pracodawcy w Opolu? Najchętniej pracowników fizycznych z konkretnymi umiejętnościami, ale nie tylko. Zobaczcie galerię. - Początek tego roku zaczął się pod względem liczby ofert słabiej niż w roku poprzednim. W styczniu różnica sięgała ponad 400 ofert, luty był podobny, gwałtowny spadek zanotowaliśmy w marcu, kiedy wpłynęło ich 760 podczas gdy w tym samym miesiącu ubiegłego roku - 1148 - podaje Tomasz Kwiatek, zastępca dyrektora PUP w Opolu. - Wpływ na to miało, oczywiście, pojawienie się koronawirusa w naszym kraju, co wpłynęło na wyhamowanie gospodarki. Mniej propozycji rok do roku było też w kolejnych miesiącach: kwietniu i maju (1013 w kwietniu br. do 1383 w ub. r. i 895 do 1422), ale już w czerwcu i lipcu nastąpił przełom i szala przechyliła się na drugą stronę. Ofert w tym roku było nawet więcej (1015 do 850 w czerwcu i 1365 do 1185 - w lipcu).

Czytaj także Jaka płaca minimalna na rękę od 1 stycznia 2021 roku?

Zapytaliśmy, ile wśród tych ofert dotyczyło pracy sezonowej, latem generowanej głównie przez turystykę i branżę gastronomiczną, co pokazałoby, jak bardzo ucierpiały te dziedziny gospodarki.

Okazuje się jednak, ze urzędy pracy nie prowadzą takich statystyk. W wykazach podawana jest praca okresowa (na określony czas) i w czerwcu ub.r. takich ofert było 236, a w br. 302. Nie da się więc, na tej podstawie wysnuć wniosków o kryzysie w branży.

Tomasz Kwiatek zauważa, że trudną sytuację opolskich firm spowodowaną epidemią, zamortyzowała w pierwszych miesiącach rządowa pomoc finansowa w ramach tarczy. Tylko ten urząd pracy wypłacił dotychczas prawie 93 mln zł w postaci dofinansowań wynagrodzeń dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych i kościelnych, kosztów działalności firm czy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Tylko w ramach pożyczek już przekazano najmniejszym firmom 62,6 mln zł. Dotychczas PUP w Opolu rozpatrzył wnioski o pomoc na łączną sumę 108 mln zł. - Wsparcia finansowego w ramach tarczy w postaci dofinansowań i ulg udzielały też ZUS i WUP - przypomina Tomasz Kwiatek. - To niewątpliwie pozwoliło przedsiębiorstwom przetrwać najtrudniejszy okres. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ostatnim kwartale br. Wiele zależy od sytuacji epidemicznej - ocenia.

Na razie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych (czyli sięgających co najmniej 10 proc. załogi) najpóźniej do września br. zgłosiło do opolskiego PUP sześć firm, w tym dużej z branży turystycznej. W sumie mają one dotknąć 380 osób.

Czytaj także Ile wyniosą emerytury i renty w 2021 roku? Jest propozycja

Dane dotyczące bezrobocia pokazują, że od marca do lipca stopa bezrobocia wzrosła od marca do lipca w mieście Opolu z 2,9 proc. do 3,6 proc., a w powiecie opolskim z 5,8 proc. do 7,1 proc. W marcu w obydwu powiatach (grodzkim i ziemskim) było zarejestrowanych 4392 osób bez pracy, w tym - 2356 w mieście, podczas gdy na koniec lipca w sumie było ich 5405, w tym 2904 - w samym Opolu. Dane z całego województwa są podobne. W lipcu br. we wszystkich powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 24 818 osób bezrobotnych. To o 181 osób mniej niż w czerwcu br. oraz o 4471 osób więcej niż w lipcu ub.r., co oznacza niemal 22 proc. wzrost bezrobocia rok do roku, a stopa bezrobocia w tym miesiącu wzrosła z 5,6 do 6,8 proc. W oparciu o statystyki z czerwca, opolskie z bezrobociem na poziomie 6,8 proc. lokowało się na 9. miejscu (za województwem wielkopolskim, śląskim, mazowieckim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim, lubuskim oraz łódzkim). Ogólnopolska stopa bezrobocia wyniosła (6,1%).

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców