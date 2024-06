Trawa już się zieleni na murawie, montowane są panele słoneczne. Tak wygląda postęp prac przy budowie nowego stadionu w Opolu

Murawa już się zieleni

Na nowym stadionie w Opolu robi się zielono. Na murawie zasiana została już trawa. Co ważne, siew poprzedziły badania laboratoryjne oraz odpowiedni dobór mieszanki (życica i wiechlina). Wszystko po to, by zapewnić jej optymalny rozwój w dziesięciomiesięcznym cyklu.