Trzecia Droga chce, by przy opolskich inwestycjach pojawiały się schrony przeciwlotnicze

- Wszyscy pamiętamy powódź z 1997 roku, wtedy nazywaną powodzią tysiąclecia. Za sprawą zmian klimatycznych takie ekstremalne zjawiska mogą zdarzać się częściej – mówiła na środowej (27 marca) konferencji prasowej Trzeciej Drogi Małgorzata Besz-Janicka, kandydatka do rady miasta. – Od tamtych wydarzeń, które dotknęły również mnie, minęło prawie 27 lat. Mieszkałam wówczas na Zaodrzu i pamiętam, że ta dzielnica została poświęcona, by ratować Śródmieście. Obawiam się, że dziś byłoby podobnie, dlatego tak ważne dla miasta jest zabezpieczenie polderem Żelazna, który miałby spowodować spłaszczenie ewentualnej fali powodziowej.

- Minister infrastruktury, który był niedawno na Opolszczyźnie, zapowiedział, że nie będziemy szczędzić środków ani sił na budowę drugiej części polderu Żelazna. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że realizacja planowana jest na lata 2025-2026. Ta inwestycja jest zabezpieczeniem nie tylko dla Opola, ale również dla gmin Dąbrowa i tych leżących dalej wzdłuż Odry – podkreślał Marcin Oszańca, kandydat Trzeciej Drogi do sejmiku województwa i lider ludowców w regionie. – W Bierawie czy Dziergowicach brakuje też wałów, rozmawiamy o tym w ministerstwie od dłuższego czasu i to – podobnie jak remont zbiornika we Włodzieninie – są zadania na tę kadencję. To nasze solenne zobowiązanie. Środki na ten cel są i będziemy chcieli po nie sięgnąć.