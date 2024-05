Dni Ozimka 2024. Na scenie Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski i Czesław Mozil

W opolskim Mango Clubie imprezy trwają do białego rana. Bawią się na nich najpiękniejsze Opolanki. Olśniewają one urodą na klubowym parkiecie. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny bawiące się na…

- Po raz drugi w tym roku przybędzie do nas wyjątkowy artysta Czesław Mozil, który pojawi się na scenie razem z Ozimską Orkiestrą Dętą, grupą wokalną Power of Sound oraz z zespołem mini Paganini Szkoła Suzuki – zapowiada Mirosław Wieszołek, burmistrz Ozimka.

Dzień Sportu w Opolu po raz kolejny przyciągnął setki mieszkańców do Toyota Park. Impreza skierowana głównie do dzieci i młodzieży, ma na celu promowanie aktywnego trybu życia oraz prezentację oferty…

Dni miasta. Gmina ma ważny apel

W związku z Dniami Ozimka, boisko przy Szkole Podstawowej nr 3, będzie wyłączone z użytku od środy (29.05) od godziny 7.00 do poniedziałku do poniedziałku ( 03.06) do godz. 8.00. W związku z tym kierowcy proszeni są, aby nie parkować swoich samochodów w kilku wyznaczonych miejscach. Chodzi o chodniki po obu stronach ulicy gen. Wł. Sikorskiego między blokami nr 23-25, przy ul. J. Słowackiego 5 – naprzeciwko siedziby LGD Kraina Dinozaurów oraz przy zatoczce pomiędzy ulicami Słowackiego, a Korczaka (dojazd do SP nr 3 od strony sali sportowej). Organizatorzy Dni Ozimka proszą, aby nie parkować w tych miejscach swoich samochodów od piątku (31.05) od godziny 9.00 do godziny 23.30 w niedzielę (02.06).