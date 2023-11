Uczniowie PSP nr 5 w Kluczborku są ekspertami od maszyn wodnych w teorii i w praktyce

Zespoły przygotowywały się do udziału w turnieju kilka tygodni, a swoje turbiny budowały w czasie wolnym.

- Później to, co uczniowie zbudowali, wspólnie weryfikowaliśmy – mówi Andrzej Dziaczuk. – Przyjeżdżali do mnie, sprawdzaliśmy, czy zgadzają się wymiary, a także robiliśmy testy maszyn pod względem wydajności i mocy. Już po raz kolejny biorę udział w tym konkursie z uczniami i uważam, że to świetna inicjatywa. Uczy rywalizacji, precyzji, działania w grupie, a także ekologii i oczywiście fizyki. Te maszyny są później wykorzystywane do testów i na ich podstawie buduje się większe, te prawdziwe, na rzekach czy spiętrzonych zbiornikach. To nie jest to sztuka dla sztuki.