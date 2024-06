W gminie Ozimek autobusy za złotówkę zostają. Na razie na pół roku

- Umowa na transport publiczny będzie obowiązywała do końca roku - mówi Andrzej Brzezina, wiceburmistrz Ozimka. – W okresie wakacyjnym, kiedy zainteresowanie jest mniejsze, na każdej z tras będą wykonywane dwa kursy. Od września natomiast, gdy dzieci wrócą do szkół, ich liczba wzrośnie do czterech.

Propozycja jest atrakcyjna, ponieważ pasażerowie za bilet płacą złotówkę, czyli znacznie mniej niż w przypadku komercyjnych linii.

– Rozkład jazdy został tak ułożony, żeby mieszkańcy sołectw naszej gminy mogli rano przyjechać do Ozimka, załatwić swoje w sprawy m.in. w przychodni, sklepie czy urzędzie, i po południu wrócić do domu – wyjaśnia wiceburmistrz.

Rozwiązanie, które w gminie działa już od kilku lat, było wprowadzone szczególnie z myślą o osobach, które nie mają własnego środka transportu, a dotarcie do miasta było dla nich nie lada wyzwaniem. – Praktyka pokazała, że z autobusów za złotówkę chętnie też korzystają osoby dojeżdżające do pracy, m.in. w Dylakach. Zainteresowanie nie jest jednak tak duże, jak byśmy chcieli, ale na razie nie rezygnujemy z tego rozwiązania – mówi Andrzej Brzezina. – Przez najbliższe pół roku będziemy monitorować sytuację i na tej podstawie podejmiemy decyzję, co dalej.