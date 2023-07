W "mediach" Wiśniewskiego o tym nie przeczytacie. Komentarz Łukasza Żygadły

Redakcja TVP3 Opole dotarła do orzeczenia TSUE. Krzysztof Januszkiewicz w artykule naukowym w piśmie „Samorząd Terytorialny” dowodzi, iż wydawanie gazet samorządowych nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i Rady Europy. „Zarówno art. 11 Karty i 10. Konwencji stanowią, że na wolność wypowiedzi składa się prawo każdego do otrzymywania informacji lub idei bez ingerencji władz publicznych. Potwierdza to również przedstawione orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” - pisze Krzysztof Januszkiewicz.

Ciekawe jak do stanowiska odniesie się prezydent Arkadiusz Wiśniewski? To oczywiste, nie odniesie się, a w wydawanym przez Zakład Komunalny „Czasie na Opole” nie będzie okazji o tym przeczytać.

Mało tego! Po publikacji TVP3 Opole, na stronach internetowych „CnO” urzędnik Ryszard Rudnik popełnił felieton, w którym atakuje radnego PO Tomasza Kaliszana oraz zarzuca manipulację TVP3 Opole. Kolejny raz merytoryki oczywiście brak, konkretów brak, jest tylko frustracja. Czego się spodziewać?