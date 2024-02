W Namysłowie brakowało internetu i zasięgu. Okazało się, że to złodzieje kradli kable!

Od początku tego roku policjanci z komendy powiatowej w Namysłowie dostawali informacje i zgłoszenia o kradzieży napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

Mieszkańcy skarżyli się, że nie mają zasięgu w telefonie i nie działa im internet.

Sprawą zajęli się policjanci kryminalni.

- Na miejscu kolejnych zgłaszanych kradzieży zabezpieczali ślady i dowody. Wszystko wskazywało na to, że osoby odpowiedzialne za te przestępstwa będą nadal je popełniać - mówi st. sierż. Łukasz Wróblewski, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. - Kryminalni wiedzieli, że do większości tych kradzieży dochodzi wczesnym rankiem, jeszcze pod osłoną nocy. Gdy dotarł do nich kolejny taki sygnał, byli gotowi do akcji.