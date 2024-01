W parku w Kluczborku powstanie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych

- Ten pomysł wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gdyż park to jedno z ulubionych miejsce ich wypoczynku – mówi burmistrz Jarosław Kielar. - Można tu nie tylko spacerować czy jeździć rowerem po wytyczonych ścieżkach, cieszyć się przepiękną przyrodą, ale także aktywnie spędzać czas.

W parku znajduje się kampus sportowo-rekreacyjny, stadion miejski, a także skatepark, park trampolin oraz siłownia.

Część rekreacyjna, która jest zlokalizowana na miejscu dawnego basenu odkrytego, niedługo się powiększy.

Urząd Miejski przygotował koncepcję zagospodarowania tego terenu. Ma on być podzielony na siedem stref funkcjonalnych, dedykowanych różnym grupom.

W strefie młodzieżowej, obok skateparku (do którego zostaną zakupione nowe urządzenia) i zjeżdżalni-tyrolki mają powstać także: tymczasowa scena z wiatą rekreacyjną, boisko do siatkówki plażowej, siedziska na skarpie, pergola z huśtawkami i miejscami do siedzenia oraz tor rolkowy.