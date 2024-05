Przegląd prasy 9.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lazurowa woda otoczona klifem i piękna zieleń. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz!”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lazurowa woda otoczona klifem i piękna zieleń. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz! Piękna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Gdzie warto spędzić czas? Położony w sercu Jaworzna, Park Gródek, nazywany również "polskimi Malediwami", stanowi jeden z najbardziej malowniczych zakątków województwa śląskiego. Ten niezwykły ogród botaniczny, przyciąga swoim urokiem mieszkańców okolic i osoby z dalszych okolic. Zobaczcie piękne lazurowe wody otoczone klifem i niesamowitą zielenią! Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie musicie się wybrać.

📢 Protesty nie pomogły i cis obumarł. Teraz właściciel KFC musi liczyć się z konsekwencjami W Opolu przy ulicy Niemodlińskiej cis pospolity obumarł w wyniku prac związanych z budową nowej restauracji sieci KFC. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze złożyło wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego przeciwko inwestorowi, domagając się nałożenia kary za zniszczenie drzewa. Własne kroki prawne zapowiedział także urząd miasta.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 9 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 9 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 9.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Te SUV-y bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Horoskop dzienny na jutro (czwartek, 9.05). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 9.05.2024. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 9.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Rozbili pod Olesnem sportową skodę. W aucie 3 pijanych ludzi. Nikt się nie przyznał do kierowania O tym wypadku trzy lata temu było bardzo głośno. Pod Jamami (w powiecie oleskim) rozbiła się sportowa skoda. Autem jechały trzy pijane osoby, w tym syn jednego z burmistrzów. Żadna z 3 osób nie przyznała się do kierowania. Mimo to wszystkich wypuszczono do domu. Sprawdziliśmy, jak zakończyła się ta sprawa. Zapadł prawomocny wyrok.

📢 Pijany kierowca zaatakował krapkowickich policjantów. Podarł jednemu z nich koszulę, uszkodził telefon i zegarek Po wytrzeźwieniu 40-latek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za swoje postępowanie odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

📢 Kierowca spuszczał paliwo. Przypadkiem nagrały go kamery a zdjęcia trafiły do sieci Nie wiadomo, czy kierowca ciężarówki robił coś nielegalnego, ale zdjęcia są hitem w sieci. To jedne z wielu fotografii zamieszczonych na Google Street View, których wielu nie chciałoby oglądać. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt. Nowe przetargi, nowe niższe ceny 8.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ciągniki rolnicze, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 8.05.2024 r. 📢 Sfingowany atak nożownika w Nysie. Ranny mężczyzna do końca krył prawdziwego sprawcę Nyscy kryminalni zatrzymali 53-letnią kobietę, która usłyszała zarzut spowodowania u ofiary uszczerbku na zdrowiu. Prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór. Grozi jej do 5 lat więzienia.

📢 Matura 2024 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE na poziomie podstawowym. Sprawdź przykładowe rozwiązanie egzaminu Matura 2024 z języka polskiego odbyła się 7 maja. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE wraz z odpowiedziami. Abiturienci mieli do wyboru dwa tematy wypracowania maturalnego: pierwszy dotyczył buntu i jego konsekwencji dla człowieka, natomiast drugi tego, jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. Czy matura z polskiego była trudna? Sprawdź przykładowe odpowiedzi do zadań. 📢 Włochy w Polsce? Srebrna Góra przypomina włoskie miasteczko! Zobacz, czym zachwyciła turystów z całego świata Srebrna góra jest magicznym i pięknym miejscem na Dolnym Śląsku. Skrywa o wiele więcej niż słynną twierdzę! Tamtejsze widoki należą do najbardziej spektakularnych w regionie. Wiele osób porównuje jej klimat do włoskiego miasteczka, co z pewnością cię ucieszy, jeśli kochasz słoneczną Italię. Zobacz, dlaczego warto spędzić tam weekend.

📢 Przecieki na maturę z polskiego i matematyki. W sieci ukazały się arkusze. Ale czy są prawdziwe? Matura to dla wielu bardzo stresujący egzamin. Od jego wyników bardzo wiele zależy. Dlatego też wielu szuka przecieków! Maturzyści chcą mieć przewagę czasową i uzyskać dobry wynik na egzaminie. Szansa na wiarygodne przecieki jest niska, chociaż w 2022 roku do sieci wyciekły zadania z języka angielskiego. Maturzyści zadają sobie pytanie: gdzie szukać przecieków maturalnych? Jakie zadania będą na maturze z matematyki? Czy arkusze, które pojawiły się w internecie, są prawdziwe? Sprawdź najnowsze informacje o przeciekach z maturalnych 2024. 📢 Niespokojny poranek w Opolu. Bus zderzył się z osobówką na ulicy Popiełuszki W środę (8 maja) o godzinie 6.30 służby ratunkowe dostały wezwanie do kolizji na ul. Popiełuszki w Opolu.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 08.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Jeszcze w tym miesiącu karma wróci do tych znaków zodiaku. Horoskop karmiczny na drugą połowę maja HOROSKOP karmiczny na drugą połowę maja 2024. Do tych osób wróci karma w tym miesiącu. Jak się objawi i czego powinniśmy się spodziewać? Wszystkie przepowiednie i podpowiedzi znajdziesz w tym artykule. 📢 Horoskop codzienny na środę 8 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 8 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 8.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 8.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 8.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Festiwal Książki w Opolu coraz bliżej. W programie są targi książki, spotkania autorskie i koncerty Ósma edycja wydarzenia, które przyciąga miłośników książek z całego regionu, odbędzie się w Opolu w drugi weekend czerwca. Program festiwalu jest imponujący. 📢 Kim jest Luna? Poznajcie polską reprezentantkę na Eurowizji 2024! [ZDJĘCIA] W pierwszym półfinale Eurowizji 2024 Luna, reprezentująca Polskę, stanie na scenie w towarzystwie 14 innych artystów. Choć przed zwycięstwem w eliminacjach nie była powszechnie znana w Polsce, szybko zyskała zarówno wielu fanów, jak i krytyków. Rodzice Luny są znanymi postaciami w świecie biznesu, co spowodowało spekulację odnośnie jej wygranej. Kim jest Luna? Poznajcie bliżej polską reprezentantkę na Eurowizji 2024!

📢 Nie taki diabeł straszny. Maturzyści z Nysy o pierwszym egzaminie mówią z uśmiechem. Dla szkół to było większe wyzwanie Młodzi nysanie bardzo dobrze oceniają pierwszy z serii czekających ich egzaminów maturalnych. – Nie taki diabeł straszny – mówili nto o maturze z języka polskiego.

📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył. 📢 Internauci mają bekę z życia rodzinnego. Oto najlepsze memy o naszych braciach i siostrach! 8.05.2024 Kto z nas ma rodzeństwo ten wie, jak czasami bywa ciężko. Wieczne psikusy, złośliwości, ale z drugiej strony też dużo miłości i wsparcia. Tym razem internauci przygotowali solidną dawkę memów na temat właśnie rodzeństwa. Czy macie podobne doświadczenia?

📢 Tak wygląda życie od wypłaty do wypłaty. Oto najlepsze memy o naszych wynagrodzeniach 8.05.2024 Polacy uwielbiają memy, a internauci kochają je tworzyć. Tym razem przedstawiamy Wam nową dawkę memów o wypłatach Polaków. Można się uśmiać. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 W powiecie kluczborskim bez zaskoczeń. Mirosław Birecki ponownie wybrany starostą We wtorek 7 maja rada powiatu w Kluczborku rozpoczęła pracę w kadencji 2024-2029. Mirosław Birecki nadal będzie rządził powiatem. Wybrano także jego zastępców oraz prezydium rady. 📢 Daniel Palimąka starostą nyskim. Ta zmiana nie była niespodzianką. "To będzie mocna koalicja" Daniel Palimąka z Koalicji Obywatelskiej otrzymał 14 głosów z 25 głosów. Dziesięć dostał jego kontrkandydat Paweł Nakonieczny z PiS. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

📢 Pierwsza sesja rady powiatu oleskiego. W prezydium rady jest mniejszość, PO i PiS Powiatem oleskim w kadencji 2024-2029 rządzić będzie koalicja dwóch ugrupowań Koalicja 15 października Działamy Lokalnie - Śląscy Samorządowcy. Koalicja DL to ugrupowanie senatora Beniamina Godyli, który poprzednią kadencję sam rozpoczynał jako radny powiatu oleskiego.

📢 Wójt Zębowic Waldemar Czaja pozwał swoją gminę do sądu o to, że za mało zarabia. Przegrał sprawę i przegrał wybory Najpierw wójt Waldemar Czaja skłócił się z radą gminy. Radni obniżyli mu pensję, a rządzący Zębowicami włodarz oddał sprawę do sądu i domagał się od gminy odszkodowania. Efekt jest taki, że po 22 latach Waldemar Czaja stracił władzę.

📢 35-latek z Opola sprzedawał podrobione felgi i inny towar. Straty motoryzacyjnych koncernów to 200 tys. złotych Policjanci z Opola zabezpieczyli blisko 200 sztuk felg i 3500 sztuk zaślepek. Podejrzewany 35-latek miał działać na terenie Opola. Za przestępstwo przeciwko własności przemysłowej grozi mu teraz do 5 lat więzienia. 📢 Oto najpiękniejsze Ślązaczki. Wśród nich jest jedna Opolanka - Ewelina Libner. Gala finałowa Polskiej Miss Śląska już 10 maja Finał Miss Województwa Śląskiego 2024 odbędzie się już w najbliższy piątek (10 maja) w Chorzowie. O tytuł rywalizować będzie także przedstawicielka Opolskiego. Jest nią jest nią Ewelina Libner z Kluczborka.

📢 Te przedmioty można dostać za darmo. Wybraliśmy najciekawsze oferty z regionu "Oddaj za darmo" to jedna z najpopularniejszych funkcji na popularnym portalu zakupowym olx.pl. Aktualnie wystawione jest tam ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie. Najciekawsze z nich pochodzące z województwa opolskiego umieściliśmy w naszej galerii. 📢 Matura z języka polskiego w ZSO w Kluczborku. Na giełdzie tematów "Potop" i "Dziady" 151 uczniów przystąpiło dziś do matury z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kluczborku. Nastroje przed wejściem na salę były optymistyczne. 📢 Ruszyły matury 2024 z języka polskiego. Opolscy maturzyści wchodzili na sale w świetnych humorach W regionie egzamin dojrzałości pisze we wtorek (7 maja) ponad 5,8 tys. osób z 115 szkół i placówek. Dziś pierwszy dzień zmagań, czyli język polski. Opolscy maturzyści, jako przedmiot dodatkowy, najchętniej wybierali geografię. Na kolejnych miejscach znalazła się biologia i język niemiecki.

📢 Pijana kobieta jechała na samych felgach. W pościg za nią ruszyli strażacy z Byczyny Strażacy z Byczyny po pościgu zatrzymali nietrzeźwą kobietę. Jechała autem na felgach. Druhowie gonili ją kilkadziesiąt kilometrów. 📢 Seria wypadków na Opolszczyźnie. Nie wszyscy wytrzeźwieli po majówce Do jednego z wypadków doszło w poniedziałek 6 maja na opolskim odcinku autostrady A4. Kierowca był pod wpływem środka odurzającego. Policjanci podsumowali też cały majowy weekend podczas którego przeprowadzili aż trzy tysiące badań trzeźwości. 📢 Wiadomo już, kiedy gotowy będzie cały opolski odcinek drogi ekspresowej S11. Oto jej przebieg na trasie Olesno - Kluczbork - Byczyna Podpisano już umowy na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S11. Są to kolejne etapy drugiej i jednocześnie ostatniej opolskiej części drogi S11. Chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Opolszczyzna zyska do końca tej dekady drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu. Dla regionu to będzie jak druga obwodnica.

📢 Jak wygląda nocny pokaz multimedialny nowej fontanny w Opolu? Można go oglądać codziennie trzy razy O godzinie 21:30 będzie dzisiaj ostatni pokaz nowej fontanny multimedialnej na Stawie Zamkowym. To najnowsza atrakcja turystyczna Opola. I świetny pomysł na zakończenie długiego majowego weekendu.

📢 Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. Cacka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. To trzeba zobaczyć Około trzy tysiące eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście. 📢 Te kościoły i sanktuaria są najpiękniejsze w regionie. Warto je dzisiaj odwiedzić Kościół katolicki na Śląsku Opolskim ma wielowiekową i niezwykle bogatą tradycję. Najstarsze świątynie w regionie mają nawet 800 lat. Nic więc dziwnego, że nie brakuje tu wspaniałych i majestatycznych budowli sakralnych. 📢 Wszystkie miasta na Opolszczyźnie wypiękniały. To dzięki rewitalizacji zdegradowanych miejsc. Dostały na to dotacje z Unii Europejskiej Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej zmodernizowano wszystkie miasta na Opolszczyźnie. Co ważne, inwestycje przeprowadzono w zdegradowanych miejscach. Dzięki temu obiekty poprzemysłowe zmieniły się w tętniące życie miejsca spotkań mieszkańców.

📢 Nielegalny zlot fanów samochodów po tuningu w Strzelcach Opolskich. Na imprezie Illegal Night OST było naprawdę głośno Fani tuningowanych samochodów po raz kolejny zjechali do Strzelec Opolskich, żeby na imprezie Illegal Night OST pokazać swoje samochody. Na zlot, który odbył się bez jakichkolwiek zezwoleń, przyszły tłumy zainteresowanych. 📢 W Janówce na jeden dzień wróciły kontrole graniczne, strażnicy i paszporty. Kiedyś była tu granica polsko-niemiecka Niezwykły mural odsłonięto na przystanku autobusowym w Janówce (gm. Byczyna). Przypomina o przechodzącej przez wieś dawnej granicy między Polską a Niemcami. Upamiętnia także strażników granicznych, którzy tu pracowali.

📢 Oto 20 największych inwestycji na Opolszczyźnie. Zrobiono je dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Obwodnice, linie kolejowe, dojazdy do autostrady, ale także szynobusy i autobusy - zobaczcie, jakie były największe inwestycje na Opolszczyźnie, wybudowane dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej przygotowaliśmy zestawienie najdroższych inwestycji.

📢 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej wygląda jak filmowe dzieło sztuki! WIDEO i ZDJĘCIA 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej doskonale sprawdziłby się w tej roli! Posiada aż 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek, a dodatkowo otacza go baśniowy ogród. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i wartych odwiedzenia miejsc. Wybierzecie się z nami? Przygotowaliśmy dla Was porcję zdjęć i film wideo!

📢 Wieża widokowa w Utracie jest gotowa. To nowa atrakcja turystyczna w powiecie strzeleckim Drewniana wieża widokowa stanęła nad stawami w Utracie. Można stąd podziwiać m.in. dzikie ptactwo żyjące nad stawami oraz okoliczne lasy. Warto zabrać ze sobą lornetkę. 📢 Niegrzeczne dziewczyny na imprezie w Wachowie. W Magnum Clubie wystąpiła Fagata Kontrowersyjna influencerka i freak fighterka Fagata przyciągnęła tłumy publiczności. Zdjęcia z imprezy mówią jedno: było naprawdę grubo

📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców. 📢 Wiosna Kwiatów w Łosiowie. Kiedy w tym roku odbędzie się kultowa impreza ogrodnicza i co będzie można kupić? Wiosna i lato to idealna pora dla miłośników ogrodnictwa. Nic dziwnego, że imprezy branżowe ściągają tłumy pasjonatów. Wkrótce odbędą się na Opolszczyźnie kolejne kultowe targi ogrodnicze, na które przyjeżdżają setki wystawców i dziesiątki tysięcy kupujących. Można tu kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu.

📢 Nagły zwrot w negocjacjach. To jednak kobieta będzie nowym starostą oleskim. To będzie pierwsza szefowa powiatu oleskiego w historii Negocjacje w sprawie utworzenia nowego zarządu powiatu oleskiego przybrały nieoczekiwany obrót. W zeszłym tygodniu pisaliśmy, że to Piotr Rasztar najprawdopodobniej będzie nowym starostą oleskim. Teraz jednak w rozmowach negocjacyjnych doszło do przetasowań personalnych. Wszystko wskazuje na to, że to kobieta będzie rządzić powiatem oleskim, po raz pierwszy w historii!

📢 Oto lista 20 najbiedniejszych gmin na Opolszczyźnie. Tutaj się nie przelewa Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin na Opolszczyźnie. Ranking najbiedniejszych gmin powstał na bazie tzw. wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 📢 Wybory 2024 do rady powiatu oleskiego. Oni dostali najwięcej głosów i będą radnymi W tych wyborach nie było już tradycyjnych lokomotyw wyborczych, czyli najpopularniejszych kandydatów, którzy dostają ponad tysiąc głosów. Ale niektórym niewiele zabrakło. Zobaczcie, którzy radni powiatu oleskiego dostali największe poparcie.

📢 Jajcarze śmieją się z szefów. Tak żartujemy z naszych przełożonych. Oto najlepsze memy! 5.04.2024 Memy w dalszym ciągu cieszą się ogromną popularności w sieci. Internauci tym razem przygotowali szereg żartów na temat naszych szefów. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Śląskiego. W ich gronie jest jedna Opolanka. Jest nią Ewelina Libner z Kluczborka Już w maju poznamy Polską Miss Województwa Śląskiego. Podczas półfinału w Chorzowie wybrano 30 finalistek konkursu Miss Województwa Śląskiego 2024 oraz 18 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest również jedna Opolanka: to Ewelina Libner z Kluczborka.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Tak parkują w Oleśnie. Internetowy bicz na kierowców Anonimowy internauta utworzył na Facebooku stronę pod nazwą “Olesno parkuje". Publikuje na niej zdjęcia samochodów, które kierowcy zaparkowali na dziko.

