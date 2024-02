W powiecie prudnickim staną pierwsze wiatraki. Rusza budowa farmy wiatrowej Szybowice

Nowe fermy wiatrowe na Opolszczyźnie

Pozwolenie budowlane wydane zostało jeszcze w 2013 roku przez starostwo powiatowe w Prudniku. Dwa lata wcześniej rada miejska Prudnika przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszczał lokalizację wiatraków na polach pomiędzy wioskami Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka. Dokument wydano dla firmy GB Szybowice, ale został przejęty przez obecnego właściciela praw do inwestycji – spółkę Farma Wiatrowa Szybowice z Warszawy, która należy do dwóch polskich potentatów w branży energii odnawialnej (Onde i Neo Solar).

Zgodnie z pozwoleniem wiatraki będą oddalone 800 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych , przy czym obecnie minimalna odległość to 700 metrów.

Trwają przygotowania do budowy kolejnej farmy wiatrowej w regionie

W powiecie prudnickim trwają przygotowania do budowy jeszcze jednej farmy wiatrowej, znanej pod nazwą Jednostka Wytwórcza Lubrza. Tu inwestorem jest firma Vortex, która w całej Polsce przygotowuje ponad 20 projektów farm wiatrowych. Zgodnie z planem we wschodniej części gminy Lubrza ma stanąć 8 wiatraków. Przedłużą się jednak przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji, bowiem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi postepowanie transgraniczne, ze względu na sąsiedztwo granicy państwa. Swoje uwagi do projektu farmy będą mogli zgłosić Czesi.

Na decyzję środowiskową czeka tez elektrownia wiatrowa Szybowice 3 z lokalizacją koło wsi Rudziczka w gminie Prudnik.