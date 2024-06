W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda

Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, aby zobaczyć, kto tam gra, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną.

Okazały pałac znajduje się na wsi koło Kluczborka. Rozległy pałac z ogromnymi salami i przepastnymi piwnicami, do tego duże oficyny po bokach i park pałacowy rozciągający się wokół.

Opuszczony pałac hrabiego koło Kluczborka - otacza go ciemna legenda

Rzeczywiście, na piętrze stoi fortepian z otwartą klapą. To instrument z wiedeńskiej pracownik Roberta Waldhäusla z 1882 roku. To właśnie wtedy pałac pod Kluczborkiem przeżywał chwile świetności. Aż kipiał od bogactwa i blichtru.

Jego właścicielem był hrabia Eduard von Bethusy-Huc, właściciel majątku ziemskiego, a także budowniczy linii kolejowej Kluczbork - Olesno. Swojego syna Eugena ożenił z hrabianką Valeską von Reiswitz, pochodzącą również z bardzo bogatego rodu właścicieli ziemskich, a do tego fantastycznie utalentowaną pisarką, której książki czytano w całych Niemczech. Żoną hrabiego Eduarda była również wysoko urodzona Emmy von Ohlen und Adlerscron. Rodzina hrabiów miała w sumie sześcioro dzieci.

Hrabia Eduard von Bethusy-Huc zbudował nie tylko linię kolejową Kluczbork - Olesno (do dzisiaj jest to jedna z głównym linii, jeżdżą nią także pociągi Intercity), ale gimnazjum w Kluczborku. Został za to uhonorowany tytułem honorowego obywatela miasta.