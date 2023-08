Wakacyjne spotkania z nto. W sobotę spotkaliśmy się z wami na kąpielisku Frajda w Nysie. Za tydzień jesteśmy w Turawie i Nowych Siołkowicach

A to wszystko odbywało się w otoczeniu kąpieliska Frajda w Nysie. To niezwykłe miejsce ma piaszczystą plażę i tereny zielone. Są tam się małe punkty gastronomiczne i miejsca, gdzie można wypocząć aktywnie jak boiska, park linowy czy plac zabaw.

W trakcie naszej akcji chcieliśmy nie tylko urozmaicić wam wypoczynek, ale także zwrócić uwagę na to, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Dlatego porady na ten temat można było znaleźć w specjalnym wydaniu naszej gazety, którą rozdawaliśmy wypoczywającym.

- BA GLASS jest międzynarodową firmą. Obecnie posiadamy 14 hut w 8 krajach. Produkujemy słoiki i butelki dla największych producentów branży spożywczej. Jednym z kluczowych zadań w naszej firmie jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom. W kwietniu zorganizowaliśmy Safety Day, celebrowaliśmy rok bez wypadku w Jedlicach. Bardzo chętnie wspieramy takie akcje jak dzisiejsza, która promuje nie tylko dobrą ale przede wszystkim bezpieczną zabawę. Zachęcamy Państwa, by zawodowo również kierować się wyborem pracodawcy, dla którego bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem. BA GLASS z całą pewnością do takich należy – mówi Joanna Jaskuła, HR Huta Jedlice.

Nieprzypadkowo więc BA GLASS POLAND HUTA JEDLICE została partnerem naszej akcji . Angażuje się bowiem ona w akcje odnoszące się do bezpieczeństwa, ponieważ BEZPIECZEŃSTWO jest kluczowym czynnikiem sukcesu w prowadzeniu huty szkła.

W nawiązaniu do idei akcji wypoczywający na kąpielisku Frajda mogli także wziąć udział w pokazie gaśnic, który przygotowała firma Andrzej Palt, usługi p.poż.

- Krem z filtrem i kapelusz jest obowiązkowy. No i trzeba pić dużo wody. Ciągle o tym wnukom przypominamy – mówiła nysanka.

Pani Maria, która na basen przyszła z wnukami, zwracała też uwagę na to, by podczas kąpieli - nie tylko tych słonecznych - pamiętać o ochronie przed słońcem.

Sobotnie spotkanie w Nysie zainaugurowało cykl wakacyjnych spotkań w letniej redakcji nto.

Co przygotowaliśmy dla was?

Już za tydzień, w niedzielę (20 sierpnia) spotkamy się nad Jeziorem Średnim w Turawie. Co ważne, to nie będzie to nasza ostatnia wizyta w tym miejscu. Kolejną imprezę zaplanowaliśmy tam 26 sierpnia. Na gości czeka tutaj gminna plaża, boisko, plac zabaw oraz zaplecze gastronomiczne. W sobotę za tydzień spotkacie nas z kolei w Nowych Siołkowicach.

Plan wakacyjnych spotkań z nto

19.08. godz. 12 do 17 - kąpielisko - Nowe Siołkowice

20.08. godz. 12 do 17 - Jezioro Średnie - Turawa

26.08, godz. 12 do 17 - Jezioro Średnie - Turawa

Plan ten może ulec zmianie.