Walka o awans toczyła się do samego końca. To była już ostatnia kolejka 4 Ligi Opolskiej

Walka o awans do III ligi toczyła się do samego końca na dwóch boiskach: w Brzegu i Karłowicach. Grająca na tym drugim obiekcie Małapanew Ozimek do końca liczyła, że liderująca Stal straci punkty w meczu z Porawiem Większyce. Tak się jednak nie stało i brzeżanie już w pierwszej połowie pokazali, że nie mają zamiaru wypuszcza awansu z rąk. Do przerwy prowadzili 4:0, wynik meczu otworzył Maksymilian Podgórski, a bramki przed przerwą dorzucili jeszcze Maciej Rakoczy (2) i Michał Sypek. Po przerwie gospodarze dołożyli jeszcze dwa gole i licznie zgromadzeni kibice mogli świętować powrót do III ligi po rocznym pobycie w BS Leśnica 4 Lidze.

Małapanew Ozimek również wygrała, zwyciężając w Karłowicach z miejscową Polonią 1:0. Hutnicy gola na wagę 3 punktów zdobyli w 50. minucie, wiedząc już, że marzenia o awansie muszą odłożyć o rok. W Brzegu Stal prowadziła już wtedy 5:0.