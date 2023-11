Wiadomo, kiedy powstanie trzeci pas na autostradzie A4. To zwiększy jej przepustowość

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w październiku podpisał dwa programy inwestycyjne dla rozbudowy A4 osobno na odcinku Katowice – Kraków (61 kilometrów) i Katowice – granica województwa opolskiego (60 km). W przypadku odcinka sąsiadującego z Opolszczyzną katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada ogłoszenie na początku 2024 roku przetargu na wykonanie tzw. studium ekonomiczno–środowiskowego tego zadania.

W grę wchodzi dobudowanie trzeciego pasa od granicy województw do węzła Gliwice Sośnica, na dalszych odcinkach w stronę Katowic trzeciego lub czwartego pasa. Do tego dochodzi wymiana zużytej nawierzchni na istniejących pasach. Program inwestycji przewiduje przebudowę 11 węzłów autostradowych, przebudowę 6 miejsc obsługi podróżnych i 150 obiektów inżynieryjnych. Rozebrane mają być też obiekty służące wcześniej do pobierana opłat za przejazd autostrady. GDDKiA zakłada, że w 2028 roku zakończy wszystkie prace przygotowawcze tej inwestycji, a potem ogłosi przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ten odcinek ma być przebudowany do roku 2033. Obecnie średnio w ciągu doby tym odcinkiem autostrady przejeżdża ok. 60 tysięcy samochodów, a momentach szczytowych nawet 100 tysięcy.