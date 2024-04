Wielki sukces opolskiej firmy. Została wybrana do budowy polskiej elektrowni atomowej

W projekcie budowy polskiego atomu zadanie Famaku miałoby polegać na wykonaniu elementów konstrukcji stalowych na potrzeby elektrowni. Produkcja ta odbywałaby się oczywiście w Kluczborku, po czym elementy byłyby transportowane na miejsce budowy.

- Pewnie niektórzy zadają sobie pytanie, co może być wielkiego w wyspawaniu konstrukcji stalowej. Ale to naprawdę wielka sprawa, bo spoiny są sprawdzane bardzo dokładnie, kontrola jakości jest na każdym etapie produkcji – wyjaśnia Leszek Zagórski. - Audyty, które się u nas odbywały, były bardzo wymagające, sprawdzały wszystkie kwestie produkcji, bezpieczeństwa czy nawet bezpieczeństwa IT. Trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o elektrownie atomowe, to obowiązuje tu całkowicie inna grupa standardów, począwszy od analizy i wyboru materiałów, które są brane pod uwagę w produkcji, po wykonanie wszystkich spoin i przygotowanie dokumentacji jakościowej.