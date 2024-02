Witold Rożałowski zawieszony. Koledzy zarzucają mu zdradę Platformy Obywatelskiej w Krapkowicach Radosław Dimitrow

Witold Rożałowski został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie Rożałowski ogłosił, że odchodzi z partii. R. Dimitrow / archiwum

Szef Platformy Obywatelskiej w Krapkowicach został pełnomocnikiem wyborczym konkurencyjnego komitetu, który należy do Macieja Sonika, starosty krapkowickiego. - To działanie stoi w kontrze do Platformy Obywatelskiej - mówi Robert Węgrzyn, sekretarz PO w regionie.